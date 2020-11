Germania: Camera industria e commercio, 19 per cento aziende ha problemi di liquidità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 19 per cento delle imprese tedesche presenta problemi di liquidità. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dalla Camera dell'industria e del commercio tedesca (Dihk), come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, la scarsità di capitali riguarda il 27 per cento del settore dell'ingegneria meccanica e il 37 per cento dei costruttori di autoveicoli. La riduzione del capitale interessa complessivamente il 28 per cento dell'economia tedesca. (Geb)