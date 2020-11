Roma: protesta Ncc, da Campania con 20 pullman per manifestare davanti a Montecitorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Autisti del noleggio con conducente, provenienti dalla Campania con circa 20 pullman, sono arrivati questa mattina a Roma per protestare davanti a Montecitorio. La manifestazione è in corso. Gli autisti sono arrivati in piazza Bocca della verità e sono diretti al parlamento. E' attualmente interdetta ai mezzi pubblici via Petroselli in direzione teatro Marcello. Sul posto le pattuglie del I gruppo trevi della polizia locale per le chiusure e la viabilità oltre agli agenti della polizia di Stato per garantire l'ordine pubblico. (Rer)