Romania-Usa: Iohannis su presidenziali, da Washington sostegno incondizionato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto della Romania con gli Stati Uniti rimane fondamentale, l'approfondimento e l'espansione del partenariato strategico è un pilastro fondamentale della politica estera e sicurezza. Lo ha detto il presidente romeno, Klaus Iohannis, nel corso di una conferenza stampa nel contesto delle elezioni presidenziali che si svolgono in America. Iohannis afferma che, "indipendentemente dal colore politico", gli Usa hanno sostenuto "lo sviluppo permanente delle relazioni con la Romania a tutti i livelli". "Manca poco alla scoperta dei risultati delle elezioni per il presidente degli Stati Uniti, un momento di riferimento a livello geopolitico. Allo stesso tempo, l'amministrazione degli Stati Uniti, indipendentemente dal suo colore politico, ha sostenuto in modo permanente lo sviluppo delle relazioni con la Romania a tutti i livelli. Soprattutto negli ultimi anni, abbiamo compiuto notevoli progressi e sviluppi concreti su molteplici dimensioni del nostro partenariato comune e durante la mia visita a Washington nel 2019, questi aspetti sono state ampliate e arricchite con nuove aree, come la sicurezza delle reti 5G e il campo nucleare civile”, ha detto Iohannis. (segue) (Rob)