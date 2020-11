Romania-Usa: Iohannis su presidenziali, da Washington sostegno incondizionato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda la cooperazione politico-militare e di sicurezza, ha proseguito il presidente romeno, “il livello di consapevolezza dell'importanza strategica del Mar Nero sia negli Stati Uniti che nella Nato è aumentato in modo significativo, e abbiamo sviluppato una visione comune Romania-Usa riguardo a quest'area. Ciò ha posto le basi per l'ulteriore aumento della presenza militare statunitense in Romania, come garanzia di sicurezza di fronte alle complesse sfide nella regione”. Nel settore della cooperazione economica ed energetica, inoltre, “sono stati compiuti progressi significativi nella cooperazione nucleare civile. Come sapete, il mese scorso è stato siglato un accordo finalizzato allo sviluppo di progetti concreti presso la centrale nucleare di Cernavoda (sud est della Romania)”, ha aggiunto Iohannis. Per quanto riguarda il proseguimento attivo dell'adesione della Romania al programma Visa Waiver, “la parte statunitense ha assicurato di prestare particolare attenzione all'ottenimento di progressi concreti in questo campo. Tutti questi risultati parlano da soli della solidità del rapporto Romania-Stati Uniti, e io continuerò a essere direttamente coinvolto nel consolidamento e nell'ampliamento del partenariato strategico con gli Stati Uniti", ha affermato Iohannis. (Rob)