Tlc: Spagna, Cellnex perde 84 milioni nei primi nove mesi anno per processi acquisizione

- Cellnex, società spagnola attiva nel business delle torri e delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, nei primi nove mesi dell'anno ha perso 84 milioni di euro a causa dell'intenso processo di acquisizione del 2019 e 2020 rispetto ai 12 milioni di passivo registrati nello stesso periodo dello scorso anno. Come riferito dall'azienda in una nota tra gennaio e settembre Cellnex ha fatturato 1,1 miliardi di euro, con un incremento del 53 per cento rispetto ai primi nove mesi del 2019, mentre il margine operativo lordo (Ebitda) è stato pari a 838 milioni di euro, con un incremento del 68 per cento. La società considera il proprio risultato "coerente" con la forte fase di crescita che sta vivendo e ha sottolineato che "i risultati contabili negativi continueranno a riflettersi nei prossimi trimestri". I servizi infrastrutturali per gli operatori di telecomunicazioni mobili hanno contribuito per il 78 per cento dei ricavi, con 898 milioni (più 77 per cento) e le infrastrutture radiotelevisive per il 15 per cento . Al 30 settembre il 65 per cento dei ricavi è realizzato al di fuori della Spagna, con l'Italia al secondo posto, con il 22 per cento. (Spm)