Roma: nonostante divieto di avvicinamento perseguita la ex, arrestato

- Ha perseguitato e molestato per tutta l'estate la ex compagna, con ripetuti messaggi al cellulare e minacce di morte. Per questo motivo, a conclusione delle indagini, i carabinieri di Ostia hanno rintracciato e arrestato un 46enne romano, con precedenti penali e già gravato da un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della ex compagna. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, condividendo le risultanze investigative dei carabinieri e ritenendo quindi inefficace la misura precedentemente comminatagli, ha disposto l’aggravamento della misura disposta e l’uomo è stato, quindi, arrestato e posto agli arresti domiciliari.(Rer)