Covid: Brusaferro (Iss), aumenta età mediana dei pazienti

- In questa seconda ondata di Covid-19 sta crescendo il numero di persone anziane che sta contraendo l’infezione. Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in audizione in commissione Affari sociali della Camera. Parlando dell'età mediana dei pazienti affetti da coronavirus, Brusaferro ha spiegato che se ad inizio pandemia si erano sfiorati "i 70 anni, poi a ferragosto si è arrivati sotto i 30, a settembre-ottobre a 40 anni e ora sta crescendo. Questo dato significa che un numero crescente di persone anziane sta contraendo l’infezione".(Rin)