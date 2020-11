Libia: Williams (Onu), rimozione mercenari spetta ai paesi implicati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La responsabilità della rimozione di mercenari e forze straniere dalla Libia "spetta ai paesi che sono stati implicati nel conflitto". Lo ha detto la rappresentante speciale ad interim del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, auspicando che la comunità internazionale s’impegni a sostenere il lavoro delle Nazioni Unite e delle parti libiche per la risoluzione del conflitto. Williams ha dichiarato durante una conferenza stampa nella città di Ghadames che l'accordo di cessate il fuoco firmato dalle due parti del Comitato militare congiunto a Ginevra il 23 ottobre include un calendario specifico per l'allontanamento di mercenari e forze straniere dalla Libia. La diplomatica statunitense ha aggiunto che la nuova riunione del comitato, che si è tenuta nella città al confine tra Libia e Algeria, "ha discusso del meccanismo di monitoraggio e il dispiegamento di potenziali osservatori nella regione interessata, ma quello che abbiamo ora è una richiesta di sovranità per la Libia tramite l'uscita di mercenari e forze straniere dal paese". La responsabile della missione Unsmil ha continuato: "Ora la responsabilità è dei paesi coinvolti che hanno portato i mercenari in Libia, e spetta a loro attenersi e rispettare la richiesta libica di far uscire queste forze". Il Comitato militare misto ha ribadito la sua richiesta al Consiglio di sicurezza dell’Onu di emettere una risoluzione che obblighi queste forze a partire. "Proprio come le parti libiche rispettano le loro responsabilità, vogliamo questo grado di impegno da parte della comunità internazionale". (Lit)