Covid: Brusaferro (Iss), picco significativo nelle ultime settimane

- "La circolazione del virus è particolarmente attiva, sostanzialmente in tutti i Paesi europei. In Italia c'è una incidenza molto elevata con un picco significativo nelle ultime settimane". Lo ha detto Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, in audizione in commissione Affari sociali della Camera, sul Rapporto dell'Iss e del ministero della Salute 'Prevenzione e risposta a Covid-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale' e sullo stato attuale del monitoraggio e del tracciamento dei contagi. "Ci sono regioni dove la circolazione è particolarmente elevata" ma "a differenza della prima ondata, circola in tutte le Regioni", ha aggiunto.(Rin)