Spagna: leader popolari Casado conferma rottura con Vox ed invita partito alla moderazione

- Per il Partito popolare spagnolo (Pp) la rottura con la formazione di estrema destra Vox è "definitiva" e la decisione di non votare a favore della mozione di sfiducia contro il primo ministro, Pedro Sanchez, non è stato un "caso isolato". Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", il presente del Pp, Pablo Casado, lo ha ribadito nel corso di una riunione del comitato esecutivo del partito, aggiungendo che l'obiettivo è "vincere le elezioni" e "mettere fine alla "radicalizzazione" che ha preso piede nella società spagnola. Il Pp, dunque, non sarebbe "un piccola parte di una presunta destra divisa in tre" (riferendosi implicitamente a Vox e Ciudadanos", ma un partito "che rappresenta la maggioranza dei cittadini". Nel suo discorso Casado non si è rivolto solo alla base del Pp ma anche "a quei socialdemocratici che si vergognano di quello che fa Sanchez o a quei regionalisti che vogliono continuare a vivere in una Spagna unita e diversificata". Con questo approccio, intende Casado "aprire" una porta ampia " in modo che tutti possano entrare senza che gli venga chiesto da dove vengono", rendendolo "un punto d'incontro per quella grande maggioranza che a volte si dimentica di esserlo, perché nessuno glielo ricorda". Casado si è poi detto molto critico nei confronti del progetto di bilancio presentato dal governo che considera "suicida per il futuro della Spagna" gettando "più benzina sul fuoco della recessione". (Spm)