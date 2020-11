Regno Unito: oggi al voto ai Comuni nuova quarantena nazionale in Inghilterra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei comuni britannica voterà nella giornata di oggi per approvare o respingere la proposta di una nuova chiusura lunga un mese valida per la nazione inglese. E' possibile, tuttavia, che una parte della maggioranza conservatrice possa votare contro il provvedimento, nel timore delle conseguenze economiche e sociali che esso porterebbe nella nazione. Se approvate, le restrizioni rimarranno in vigore sino al 2 dicembre, quando saranno soggette ad una nuova revisione da parte del governo, anche se sia il cancelliere dello Scacchiere Rishi Sunak che il primo ministro Boris Johnson hanno assicurato che non verranno in alcun modo prolungate oltre la data prefissata. Nella giornata di ieri, il capo consigliere medico del governo, Chris Whitty, ha affermato in un'audizione al comitato tecnico-scientifico della Camera dei comuni che chiusure "economicamente e socialmente distruttive" sono l'unica opzione pratica per rallentare la diffusione del virus, aggiungendo che ciò rimarrà valido fino a quando un vaccino e medicinali più efficaci non saranno disponibili. Un certo numero di parlamentari conservatori hanno criticato l'idea della quarantena nazionale, esponendosi in parlamento, ma il provvedimento dovrebbe passare ugualmente il voto, grazie all'annunciato supporto dell'opposizione laburista. (Rel)