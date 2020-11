Roma: sequestrate due officine meccaniche per inquinamento ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro di Roma, dopo i controlli nei confronti di due officine meccaniche per la riparazione di veicoli industriali, in via della Pisana a Roma, hanno eseguito il sequestro preventivo - emesso dal Tribunale di Roma su richiesta della locale Procura – sottoponendo a sequestro tutta l’area utilizzata. I militari hanno infatti accertato che i titolari delle due officine sversavano continuamente oli sintetici esausti nei pozzetti di raccolta delle acque e nel terreno circostante l’officina, con conseguente inquinamento delle acque, del suolo e del sottosuolo adiacente, oltre a smaltire in modo illecito lastre di eternit. I militari al termine dell’indagine hanno denunciato i due per “inquinamento ambientale” continuato, a causa dell'inquinamento per le acque, per le falde acquifere nonché dei terreni, con compromissione irreversibile dell’ambiente, costituendo inoltre un pericolo per la salute dell’uomo e dei lavoratori. (Rer)