Libia: Williams (Onu), lavoreremo per determinare la data delle elezioni

- La rappresentante speciale facente funzioni del segretario generale delle Nazioni Unite in Libia, Stephanie Williams, ha confermato che la missione Onu nel Paese (Unsmil) lavorerà con i partecipanti al Foro di dialogo politico libico che si terrà il 9 novembre in Tunisia su una tabella di marcia volta a fissare una data per lo svolgimento le elezioni generali. "In Tunisia, lavoreremo con le 75 persone invitate su una roadmap politica per il prossimo futuro, e l'obiettivo principale sarà quello di fissare una data e una roadmap per lo svolgimento delle elezioni generali", ha detto Williams durante una conferenza stampa a Ghadames, dove si è tenuta una riunione del Comitato militare congiunto. Parlando ai giornalisti, Williams ha espresso la speranza che "la classe politica raggiungerà lo stesso livello di responsabilità nazionale che abbiamo visto nei membri del Comitato militare congiunto". (Lit)