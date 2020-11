Nepal-India: capo Stato maggiore Esercito indiano in visita a Katmandu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Manoj Mukunda Naravane, capo di Stato maggiore dell’Esercito dell’India, è arrivato oggi a Katmandu, in Nepal, per una visita di tre giorni, su invito dell’omologo nepalese, Purna Chandra Thapa, con cui nella giornata di domani parteciperà a una cerimonia a porte chiuse durante la quale all’Esercito del Nepal saranno donati farmaci e attrezzature mediche da parte indiana per contrastare l’epidemia di coronavirus. Domani pomeriggio Naravane sarà decorato come generale onorario dell’Esercito nepalese in una cerimonia officiata dalla presidente della Repubblica, Bidhya Devi Bhandari. Il generale indiano renderà omaggio ai militari nepalesi caduti e incontrerà i cadetti del Command and Staff College. Naravane, inoltre, sarà ricevuto dal primo ministro, Khadga Prasad Sharma Oli, che due settimane fa ha già ricevuto Samant Kumar Goel, direttore della Research and Analysis Wing (R&aw), l’agenzia di intelligence estera indiana, un incontro che ha suscitato polemiche. La visita di Naravane era stata programmata per febbraio, ma è stata rinviata a causa della pandemia. Le due forze armate hanno una tradizione di scambio di onorificenze, ma in questo caso la decorazione appare come un gesto distensivo dopo le recenti controversie territoriali. Dalla stampa di entrambi i paesi emerge un cauto ottimismo sulla distensione, che potrebbe portare alla ripresa dei colloqui a livello di segretari agli Esteri e a una riunione della Commissione tecnica congiunta sui confini. (segue) (Inn)