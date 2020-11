Nepal-India: capo Stato maggiore Esercito indiano in visita a Katmandu (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla disputa territoriale si sono aggiunte altre questioni. A luglio il canale indiano Zee News, senza fornire prove, ha ipotizzato una relazione tra il primo ministro nepalese Oli e l’ambasciatrice della Cina a Katmandu, Hou Yanqi, che precedentemente aveva incontrato il premier e altri dirigenti del Partito comunista del Nepal (Ncp), probabilmente per discutere delle divisioni interne al partito. Successivamente un altro canale indiano, Tv9 Bharatvarsh, ha intervistato Upendra Yadav, presidente del Partito socialista ed ex ministro degli Esteri nepalese, per avere una conferma della presunta caduta di Oli nella “trappola al miele” dell’ambasciatrice. Nel video Yadav dà una risposta affermativa esitando, forse non cogliendo in pieno il significato della domanda. Il politico ha poi dichiarato che le sue parole sono state distorte e di non aver mai confermato alcuna relazione. La Nepal Cable Tv Association ha reagito oscurando temporaneamente tutti i canali televisivi di informazione indiani a eccezione della rete pubblica Doordarshan e il ministero degli Esteri nepalese ha inviato una nota diplomatica a quello indiano per sollecitare un’azione contro la pubblicazione di materiali “privi di fondamento” e lesivi della “decenza pubblica”. (segue) (Inn)