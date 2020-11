Nepal-India: capo Stato maggiore Esercito indiano in visita a Katmandu (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministro dell’Interno del Nepal, Ram Bahadur Thapa, ha affermato che i recenti disastri naturali nel sud del paese, sono stati favoriti dalla costruzione di infrastrutture in India. Poi, Oli ha toccato un altro punto sensibile: i luoghi di nascita delle divinità induiste. “Siamo stati soppressi culturalmente. I fatti sono stati stravolti. Ancora oggi crediamo che Sita sia stata data in sposa a un principe indiano, Rama. Non l’abbiamo data a un indiano, ma a uno di Ayodhya. Ayodhya è un villaggio situato a ovest di Birgun”. Dopo le polemiche suscitate in India – la città indiana di Ayodhya, nell’Uttar Pradesh, rivendica i natali di Rama – il ministero degli Esteri nepalese ha emesso un comunicato per chiarire che nelle parole di Oli non c’erano intenti politici, ma solo la sottolineatura dell’importanza di ulteriori studi sulla geografia dell’epopea di Rama. Infine, un’altra nota è stata emessa dallo stesso dicastero per chiarire che Buddha è nato a Lumbini, in Nepal, dopo che il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, lo aveva definito “indiano”, salvo poi precisare che si riferiva alla comune eredità culturale. (segue) (Inn)