Nepal-India: capo Stato maggiore Esercito indiano in visita a Katmandu (7)

- Il 15 agosto Oli ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo indiano, Narendra Modi, in occasione del Giorno dell’Indipendenza dell’India. Due giorni dopo, il 17 agosto, si è tenuta ieri in videoconferenza l’ottava riunione del Meccanismo di supervisione Nepal-India, presieduta congiuntamente dal sottosegretario agli Esteri nepalese Shanker Das Bairagi e dall’ambasciatore indiano Vinay Mohan Kwatra, nella quale è stata esaminata in modo approfondito l’attuazione dei progetti di cooperazione bilaterale, ovvero dei progetti di sviluppo finanziati da Nuova Delhi nel paese himalayano. La revisione, stando a quanto riferito da un comunicato del ministero degli Esteri di Katmandu, ha riguardato in particolare la costruzione di strade nel Terai, le ferrovie transfrontaliere, la centrale idroelettrica Arun III, le infrastrutture per il trasporto di prodotti petroliferi, il piano Pancheshwar Multipurpose Project (Pmp) per la ricostruzione post-sismica (terremoto del 25 aprile 2015), i sistemi di irrigazione, le linee elettriche, la sede dell’Accademia di polizia del Nepal, i check-post integrati, il circuito turistico Ramayana, i progetti di sviluppo di comunità ad alto impatto, i ponti carrabili sul fiume Mahakali (o Sharda), il patrimonio agricolo e i beni culturali. Entrambe le parti, prosegue la nota, hanno evidenziato la necessità di attuare rapidamente i progetti bilaterali ed è stato concordato di prendere le misure necessarie per affrontare i problemi e rimuovere tempestivamente gli ostacoli. Il 9 ottobre c’è stato una riunione tra rappresentanti del ministero della Cultura, del turismo e dell’Aviazione civile (Moctca) nepalese e l’ambasciata indiana sull’apertura di nuove rotte aree. (Inn)