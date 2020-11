Germania: Associazione città chiede aiuti contro crisi anche per musei, teatri e zoo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Associazione tedesca delle città (Dst) chiede al governo federale aiuti contro la crisi del coronavirus per le aziende municipali dei settori della cultura dell'intrattenimento. Si tratta, in particolare, di musei, teatri, sale per concerti, fiere e centri per congressi. Queste strutture sono chiuse dal 2 novembre scorso, nel quadro del blocco limitato in vigore fino alla fine del mese in tutta la Germania per contenere la diffusione del coronavirus. Il presidente del Dst, il sindaco di Lipsia Burkhard Jung, ha dichiarato che “anche le aziende municipali e le istituzioni culturali devono beneficiare degli aiuti rapidi” per novembre, erogati dal governo federale. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, si tratta dei sussidi per imprese, istituzioni e lavoratori autonomi maggiormente colpiti dal “lockdown light”. Alle aziende con un massimo di 50 dipendenti verrà rimborsato il 75 per cento del fatturato generato a novembre 2019. Per le società di dimensioni superiori, il rapporto scende al 70 per cento. La spesa prevista è di 10 miliardi di euro. (Geb)