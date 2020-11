Difesa: Usa annunciano vendita di droni a Taiwan per 600 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo degli Stati Uniti ha annunciato ieri, 3 novembre, l'intenzione di vendere a Taiwan quattro aerei a pilotaggio remoto MQ-9B e relative apparecchiature per un costo stimato di 600 milioni di dollari. La Defense Security Cooperation Agency (Dsca) del dipartimento della Difesa Usa ha formalmente notificato al Congresso la possibile vendita dopo che è stata approvata dal Dipartimento di Stato, secondo un comunicato stampa pubblicato dalla Dsca sul proprio sito web. Si tratta della decima vendita di armi a Taiwan da quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è entrato in carica, nel gennaio 2017. L'accordo sarebbe anche il primo di questo tipo da quando l'amministrazione Trump ha allentato le regole di esportazione per i droni militari nel contesto di contrapposizione con la Cina. (segue) (Nys)