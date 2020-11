Elezioni Usa: Trump, "Una grande vittoria, cercano di rubarcela ma non ci riusciranno"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Democratici stanno cercando di "rubarci la vittoria" negli Stati Uniti. Lo ha dichiarato il presidente Donald Trump, affermando di considerarsi vincitore e di voler ricorrere alla Corte suprema. Il capo della Casa Bianca ha citato i vantaggi larghi attribuitigli in Texas, in Pennsylvania, in Michigan, in Wisconsin. Ha parlato di "vittoria enorme" in Florida, in Ohio, in Carolina del Nord. "D'un tratto si è fermato tutto. È una frode, un imbarazzo per il nostro Paese. Ci stavamo preparando a vincere, anzi lo abbiamo fatto. Abbiamo vinto. Ora l'obiettivo è che le elezioni siano integre. È un momento importantissimo per il nostro Paese, è necessario che la Legge venga usata in modo appropriata. Ci rivolgeremo alla Corte suprema, vogliamo tutti i voti vengano sospesi", ha aggiunto il presidente degli Stati Uniti con riferimento ai voti per corrispondenza che saranno ricevuti ancora in queste ore da Stati come la Pennsylvania e la Carolina del Nord. Al suo fianco il vice Mike Pence. "Resteremo vigili, proteggeremo l'integrità del voto. Credo che siamo sul percorso giusto per la vittoria", ha detto quest'ultimo. (Nys)