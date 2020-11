Agricoltura: nasce il Distretto Bio Sardegna, costituito il Comitato promotore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasce il 'Distretto Bio Sardegna', che rappresenterà in modo coordinato tutte le filiere produttive a carattere biologico di tutto il territorio regionale. Il bio-distretto sarà attivato dal neo costituito Comitato promotore, che vede sottoscrittori l'Associazione di Produttori Sardegna Bio (in qualità di capofila), la Città Metropolitana di Cagliari, il Comune di Cagliari, Anci Sardegna, Coldiretti Sardegna e la Fondazione ITS Filiera Agroalimentare della Sardegna. Il bio-distretto regionale è una risposta all'esigenza di regolamentare la grande espansione dell'agricoltura biologica, sia nazionale che regionale, in un territorio in cui buona parte delle piccole e medie imprese agricole ha scommesso sulla qualità e sulla tipicità delle produzioni. L'obiettivo primario del distretto biologico è quello di favorire la coesione e partecipazione degli attori della filiera biologica, sostenendoli affinché possano coniugare la propria attività con le nuove frontiere della sostenibilità (energie rinnovabili, biodiversità, qualità del lavoro e della vita). Il bio-distretto intende inoltre favorire rapporti più equi nella filiera, creando nuove relazioni dirette tra produttori e consumatori, grazie a modelli distributivi alternativi quali la filiera corta e i gruppi di acquisto solidale, nonché spronando le pubbliche amministrazioni a incrementare gli acquisti verdi per mense scolastiche, ospedali e altri servizi pubblici. (segue) (Rsc)