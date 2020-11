Agricoltura: nasce il Distretto Bio Sardegna, costituito il Comitato promotore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'auspicio è che il bio-distretto possa diventare un impulso per favorire l'export dei prodotti biologici locali a livello internazionale - afferma il sindaco metropolitano e di Cagliari, Paolo Truzzu - La costituzione del distretto ci consentirà di dialogare direttamente con i vertici ministeriali e avere accesso a molti più fondi, al fine di sostenere un'agricoltura sostenibile, sviluppare ricerca, innovazione e cultura rurale, attivare filiere corte e conciliare la tutela della biodiversità con lo sviluppo delle aree rurali e a vocazione agricola più avanzata", aggiunge Truzzu. Per l'assessore alle Attività Produttive del Comune di Cagliari, Alessandro Sorgia, si tratta di "una grande opportunità per la città di Cagliari e per la Sardegna intera, e sarà sicuramente uno strumento di forte rilancio per la attività produttive del settore". "In questo quadro, ci prefiggiamo di diventare un'organizzazione che coadiuvi gli operatori dell'ospitalità, della ricerca, della tecnologia, dell'agricoltura e porti avanti accordi con la pubblica amministrazione per garantire ai cittadini un ambiente salubre in cui vivere, un'alimentazione sana per i soggetti più deboli, un sostegno a chi sceglie la strada della sostenibilità e la salvaguardia del territorio per i visitatori e per le generazioni future", spiega Andrea Campurra, presidente dell'Associazione di Produttori Sardegna Bio. (segue) (Rsc)