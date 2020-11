Agricoltura: nasce il Distretto Bio Sardegna, costituito il Comitato promotore (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno strumento utile che va incontro alle esigenze del produttore e del consumatore, sempre più attenti nella produzione e nella scelta delle tematiche green - sostiene il presidente di Coldiretti Sardegna Battista Cualbu – in un settore che mostra grandi potenzialità ma anche l'esigenza di condivisione e confronto. La Sardegna, con oltre 120 mila ettari, si colloca per superficie coltivata bio al settimo posto tra le regioni italiane, e l'Italia è, anche nel 2019, il primo Paese europeo per numero di aziende agricole impegnate nel biologico, con oltre 80 mila operatori coinvolti. I consumi domestici di alimenti biologici in Italia registrano inoltre un trend positivo da oltre dieci anni, con una crescita nell'ultimo anno, registrata a giugno 2020, del 4,4 per cento, consolidata soprattutto durante il lockdown". Anche Anci Sardegna ha accolto con favore l'invito a essere parte del Comitato promotore: "Riteniamo che in questa fase storica i territori debbano riorganizzarsi e collaborare: fra istituzioni, fra forze economiche e sociali, fra imprese, fra lavoratori. Il Distretto Bio può essere un ulteriore tassello per uno sviluppo armonico della Sardegna che punta sulla qualità delle produzioni e con l'armonia fra l'uomo e il creato per sviluppare lavoro, conoscenze e un'economia sana a misura di comunità". (Rsc)