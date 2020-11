Covid: quasi 400 nuovi morti nel Regno Unito, il totale sale ad oltre 47 mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 397 le nuove vittime da Covid-19 registrate nella giornata di ieri nel Regno Unito, il dato più alto registrato nel Paese negli ultimi 5 mesi. Fa notare il quotidiano "The Guardian" come questo dato sia 7 volte più alto rispetto al numero di morti registrato il 23 marzo, giorno di inizio del primo lockdown nazionale, e porta il totale delle morti nel Regno Unito sin dall'inizio della pandemia a 47.250. Tuttavia il dato conta solo i decessi di persone con "Covid-19" indicato tra le cause sul proprio certificato di morte, ma secondo altre statistiche il dato salirebbe a 63 mila, se si considerano i decessi di persone che presentavano sintomi della malattia. (Rel)