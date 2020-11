Libia: membri Consiglio di Stato e Camera rappresentanti si incontrano oggi in Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I delegati dell’Alto consiglio di Stato e della Camera dei rappresentanti, i due organismi libici con sede rispettivamente a Tripoli e Tobruk, si incontreranno oggi a Bouznika, in Marocco, nell’ambito dei preparativi del dialogo di Tunisi del 9 novembre. Un parlamentare, che ha preferito restare anonimo, ha spiegato all’emittente “Libya al Arhar” che l'incontro programmato in Marocco non mira a bloccare l'incontro di Tunisi, ma piuttosto a stabilire un consenso tra le due delegazioni. La stessa fonte ha anche rilevato che l'invito all'incontro è arrivato su richiesta delle delegazioni dell’Alto consiglio di Stato, della Camera dei rappresentanti e del governo del Marocco. La stessa informazione è stata confermata da un membro del Consiglio di Stato, anch'egli anonimo, il quale ha detto che 13 membri dell'organismo di Tripoli, insieme ad altri 13 membri del parlamento di Tobruk, si incontreranno questa settimana in Marocco. Il 5 ottobre le delegazioni dei due organismi libici hanno firmato a Bouznika, in Marocco, un accordo sui criteri e sui meccanismi di selezione delle cosiddette “posizioni sovrane”. (Lit)