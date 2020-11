Cina: Pechino condanna attacco terroristico all'Università di Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina condanna fortemente l'attacco terroristico all'Università di Kabul, in Afghanistan, e si oppone al terrorismo in tutte le sue forme. Lo ha dichiarato ieri, 3 novembre, il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. "Siamo profondamente scioccati e condanniamo fermamente questo atto terroristico. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze e la nostra vicinanza alle famiglie delle vittime in lutto e ai feriti", ha detto Wang. Il portavoce ha sottolineato che la Cina si oppone fermamente al terrorismo in qualsiasi forma e sostiene il governo e il popolo afghano nella lotta al terrorismo e nella salvaguardia della loro sicurezza nazionale. "La Cina è pronta a lavorare con la comunità internazionale per aiutare l'Afghanistan a raggiungere al più presto la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità". Tre militanti armati hanno fatto irruzione nell'università il 2 novembre, sparando alle persone e facendo saltare esplosivi che hanno portato nel campus. Almeno 35 persone sono state uccise.(Cip)