Elezioni Usa: Biden in vantaggio in Arizona, Trump avanza in Pennsylvania

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, appare in vantaggio nell’importante Stato Chiave dell’Arizona. Lo indicano le ultime proiezioni, che attribuiscono al candidato democratico il 55 per cento dei consensi in quello Stato, contro il 43,7 per cento del presidente uscente, Donald Trump. L’Arizona assegna in tutto 11 grandi elettori. L’attuale inquilino della Casa Bianca è passato invece in vantaggio in un alto Stato determinante per l’esito della contesa elettorale, la Pennsylvania. (Nys)