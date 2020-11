Elezioni Usa: la socialista Alexandria Ocasio-Cortez rieletta al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata socialista Alexandria Ocasio-Cortez, uno dei volti emergenti del Partito democratico Usa, si è assicurata un’agevole rielezione alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti come rappresentante del 14mo distretto del Queens, a New York. Lo riferisce la stampa Usa. La rielezione di Ocasio-Cortez appariva scontata, ma i Repubblicani avevano comunque raccolto nove milioni di dollari nel tentativo di contrastarne la candidatura. La deputata socialista ha raccolto il 69 per cento dei consensi tra i voti espressi ieri, 3 novembre, mentre il suo sfidante repubblicano, John Cummings, si è fermato ad appena il 30 per cento. L’emittente “Nbc News” ha annunciato la vittoria della deputata di New York appena un’ora dopo la chiusura dei seggi. (Nys)