Elezioni Usa: proiezioni, Trump passa in testa in Wisconsin, Ohio e Pennsylvania

- Il presidente degli Stati Uniti in carica, Donald Trump, ha guadagnato terreno nelle proiezioni di diversi Stati chiave per l’esito delle elezioni presidenziali di ieri, 3 novembre. Le ultime proiezioni danno Trump in vantaggio in Wisconsin, col 50 per cento dei consensi; in Ohio, col 52,7 per cento dei consensi, contro il 45,8 per cento dello sfidante democratico Joe Biden; e in Pennsylvania, dove le proiezioni attribuiscono a Trump il 56 per cento dei consensi, ma dove il risultato definitivo potrebbe essere noto soltanto tra diversi giorni. (Nys)