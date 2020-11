Elezioni Usa: scontri tra manifestanti e forze dell’ordine all’esterno della Casa bianca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno tre persone sono state arrestate a Washington, dove nelle ultime ore si sono registrati violenti scontri all’esterno della Casa Bianca, tra sostenitori del presidente Donald Trump e manifestanti del movimento Black Lives Matter. La Polizia presidia in forze le strade di Washington dal pomeriggio di ieri, 3 novembre, in previsione di disordini durante le operazioni di spoglio dei voti per le elezioni presidenziali. Secondo video e testimonianze raccolte dalla stampa Usa, le proteste inizialmente pacifiche sono degenerate quando i sostenitori di Trump hanno iniziato ad intonare lo slogan “All lives matter” (“Tutte le vite contano”). I manifestanti di Black Lives Matter hanno ingaggiato scontri anche con le forze dell’ordine, che hanno reagito ritirandosi dalla 16ma Strada, dedicata dal sindaco democratico di Washington proprio al movimento Black Lives Matter, a seguito delle proteste della scorsa primavera per l’uccisione dell’afroamericano George Floyd. (Nys)