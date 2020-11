Elezioni Usa: exit poll rilevano aumento dei consensi per Trump tra i latinoamericani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli exit poll condotti negli Stati Usa determinanti per l’esito delle elezioni presidenziali evidenziano un sensibile aumento del consenso goduto dal presidente Donald Trump tra gli elettori ispano-americani. E’ quanto emerge dalle proiezioni dell’emittente televisiva statunitense “Cnn”, secondo cui il candidato democratico Joe Biden ha ottenuto otto punti di consenso tra gli elettori ispanici della Florida più di Trump: un distacco inferiore di ben 19 punti percentuali a quello che Hillary Clinton aveva accumulato su Trump nel 2016. L’esodo di voti ispano-americani verso il Partito repubblicano emergerebbe però anche dagli exit poll in altri Stati chiave: in Georgia, ad esempio, i Democratici avrebbero ottenuto il 25 per cento dei voti latinoamericani più dei Repubblicani, in calo di 17 punti percentuali rispetto al 2016. Alla vigilia delle elezioni, “Nbc News” aveva previsto un aumento del consenso al presidente Trump nelle comunità latinoamericana ed afroamericana; in media, i sondaggi attribuiscono a Trump un consenso tra gli elettori afroamericani superiore del 10 per cento al 2016, e del 14 per cento tra i latinoamericani. (Nys)