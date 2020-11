Elezioni Usa: Trump verso la vittoria in Texas e Ohio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente “Fox News” attribuisce al presidente Usa uscente, Donald Trump, la vittoria negli Stati di Texas e Ohio. Secondo l’emittente televisiva conservatrice, Trump ha resistito all’attacco del democratico Joe Biden nello Stato della Stella solitaria, dove al momento è stato scrutinato il 78 per cento dei voti. Il Texas assegna ben 38 grandi elettori, il numero più elevato tra tutti gli Stati Usa dopo la California, che ne assegna 55. Trump aveva conquistato il Texas nel 2016, ma alla vigilia del voto di ieri, 3 novembre, RealClearPolitics gli attribuiva un vantaggio di appena 1,3 punti percentuali. Il Texas non si schiera in favore di un candidato democratico dal 1976. I due candidati alla Casa Bianca sono impegnati in un testa a testa anche nello Stato chiave dell’Ohio, dove Trump appare in leggero vantaggio col 94 per cento dei voti scrutinati. Anche in questo caso, “Fox News” - così come l'emittente "Cnn" - attribuisce la vittoria a Donald Trump. L’Ohio assegna 18 grandi elettori. Lo scorso agosto le prospettive di vittoria del presidente uscente in quello Stato erano parse calare significativamente, dopo che l’ex governatore repubblicano John Kasich aveva preso pubblicamente posizione in favore del democratico Biden. (Nys)