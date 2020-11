Elezioni Usa: Trump conquista l’Iowa, Biden difende il Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riconfermato la propria vittoria del 2016 nell’Iowa, conquistando altri sei dei 270 grandi elettori necessari a conferirgli un secondo mandato alla Casa Bianca. Con l’88 per cento dei voti scrutinati, le proiezioni attribuiscono al presidente uscente il 52,7 per cento dei consensi, contro il 45,4 per cento dello sfidante Joe Biden. Il candidato democratico ha invece difeso uno dei bastioni el suo partito nel Midwest, il Minnesota, dove le proiezioni gli attribuiscono il 54 per cento dei consensi. Al momento Biden si è aggiudicato 205 grandi elettori, contro i 165 di Trump; lo sfidante democratico pare disporre di più alternative per giungere alla soglia dei 270 grandi elettori necessari a vincere l’elezione. Al momento gli Stati chiave di Wisconsin, Michigan e Nevada restano in bilico, e potrebbero determinare l’esito finale del voto. (Nys)