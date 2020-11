Elezioni Usa: Joe Biden si rivolge al paese, “siamo fiduciosi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, si è rivolto al paese dal quartier generale della sua campagna elettorale a Wilmington, nel Delaware, dicendosi fiducioso di poter vincere le elezioni. “Siamo positivi in merito allo Stato delle cose. Siamo fiduciosi di poter vincere in Wisconsin e Michigan”, ha detto il candidato. Biden ha anche affermato che lo spoglio delle schede in Pennsylvania, che richiederà probabilmente diversi giorni, lo vedrà emergere vincitore. L’intervento di Biden, anticipato dai media, sembra teso a rincuorare la sua base di consenso e a consolidare la propria posizione nel contesto di un’elezione più combattuta del previsto, che nei prossimi giorni potrebbe culminare in una serie di scontri legali e riconteggi. Secondo la stampa Usa, Biden ha deciso di tenere il suo breve discorso su consiglio della sua campagna elettorale, memore dell’immagine di debolezza trasmessa dal candidato democratico Al Gore, in occasione delle elezioni presidenziali del 2000, rimaste in bilico per settimane a causa dello strettissimo margine di voti che lo separava dal repubblicano George W. Bush. (Nys)