Elezioni Usa: Trump su Twitter, “i Democratici vogliono rubare l’elezione”

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha risposto su Twitter al breve discorso pubblico tenuto dal suo avversario democratico, Joe Biden, accusando i Democratici di voler “rubare l’elezione”. Nel suo tweet, prontamente bollato da Twitter come “controverso e potenzialmente fuorviante”, Trump rivendica: “Stiamo vincendo ALLA GRANDE, ma tenteranno di rubare l’elezione. Non lasceremo mai che lo facciano. Non si possono esprimere voti dopo la chiusura dei seggi!”. Nel suo breve discorso al paese, Biden si è detto fiducioso di emergere vincitore tra alcuni giorni, quando verrà completato lo spoglio dei voti postali nello Stato chiave della Pennsylvania. Al momento Trump appare in vantaggio in diversi Stati cruciali, come la stessa Pennsylvania, il Wisconsin e il Michigan; all’orizzonte, però, si profilano riconteggi e cause legali che potrebbero ritardare di giorni o settimane la proclamazione formale dell’esito del voto. (Nys)