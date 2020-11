Elezioni Usa: Trump e Biden si preparano ad una lunga battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le campagne elettorali di Donald Trump e Joe Biden si preparano ad uno scontro elettorale che potrebbe protrarsi almeno sino alla fine della settimana. Michigan, Wisconsin e Pennsylvania decideranno probabilmente l’esito del voto: in tutti e tre gli Stati l’attuale inquilino della Casa Bianca è dato in vantaggio dalle proiezioni, ma il computo dei voti postali si protrarrà per giorni, specie in Pennsylvania, già teatro da settimane di battaglie legali tra Repubblicani e Democratici. Al momento entrambi i candidati paiono in grado di conquistare i 270 grandi elettori necessari a conquistare l’accesso alla Casa Bianca. Negli scorsi minuti entrambi i candidati si sono detti fiduciosi della vittoria: Biden ha tenuto un breve discorso dal quartier generale della sua campagna elettorale, nel Delaware. Trump, invece, ha già rivendicato la vittoria su Twitter – contravvenendo alle linee guida di quel social media – ed ha annunciato che a breve si rivolgerà a sua volta al paese. (segue) (Nys)