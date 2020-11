Elezioni Usa: serrato testa a testa tra Biden e Trump in Florida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È testa in testa in Florida durante la notte elettorale. Secondo le proiezioni dell'emittente "Cnn", il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in vantaggio sul candidato del Partito democratico Joe Biden di appena lo 0,1 per cento dei voti, o poco più di 7 mila preferenze. Secondo il "New York Times", però, Trump avrebbe già il 93 per cento di possibilità di vincere lo Stato. La Florida mette a disposizione circa 29 voti elettorali ed è considerato, insieme alla Pennsylvania, il più cruciale tra gli Stati in bilico. (Nys)