Elezioni Usa: Biden in leggero vantaggio in Texas

- Il candidato del Partito democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, appare leggermente in vantaggio in uno Stato in bilico come il Texas, dove avrebbe il 50,5 per cento dei voti contro il 48,1 per cento per Trump con il 63 per cento delle schede scrutinate. Il Texas mette a disposizione 38 grandi elettori. Trump è vicino a conquistare uno degli Stati tradizionalmente più importanti per le elezioni, la Florida, ma il favorito per la vittoria finale resta il candidato democratico Joe Biden, che potrebbe strappare al suo avversario la Carolina del Nord e l’Ohio. (Nys)