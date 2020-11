© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è passato in vantaggio in Georgia con il 20 per cento delle schede scrutinate. Secondo le proiezioni, a lui andrebbe il 56,3 per cento dei voti, al candidato democratico Joe Biden il 42,7 per cento. La Georgia è considerato uno Stato in bilico e una vittoria qui vale 16 grandi elettori. (Nys)