Elezioni Usa: Trump in vantaggio in Michigan, Biden in Pennsylvania

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è in vantaggio a sorpresa in Michigan, uno degli Stati cruciali per l’esito delle elezioni 2020, ma è indietro in Pennsylvania. Lo indicano le ultime proiezioni del National election pool. In Michigan l’attuale capo della Casa Bianca potrebbe raccogliere il 59,2 per cento dei voti contro il 38,5 del candidato democratico Joe Biden quando il 18 per cento delle schede è stato scrutinato. Qui una vittoria vale 16 grandi elettori. Ancora più importante è tuttavia l’esito del voto nella vicina Pennsylvania, dove in ballo ci sono 20 grandi elettori. Qui, con il 12 per cento delle schede scrutinate, Biden appare proiettato a raccogliere il 61 per cento dei voti contro il 37,9 per cento di Trump. (Nys)