Ue-Usa: ministro Esteri tedesco Maas, “Abbiamo bisogno gli uni degli altri”

- I rapporti tra Ue e Stti Uniti devono essere “rimessi in ordine”, indipendentemente da chi vincerà le elezioni presidenziali negli Usa. Unione europea e Stati Uniti hanno, infatti, “bisogno l'uno dell'altro”. È quanto affermato dal ministro degli Esteri tedesco, Heiko Maas, come riferisce il settimanale “Die Zeit”. Secondo Maas, il partenariato transatlantico “non ha più funzionato” da quando Donald Trump è stato eletto presidente degli Usa, nel 2016. Si sono, infatti, aperte sempre più crisi e conflitti tra le due sponde dell'Atlantico, ma “nessuno è stato risolto”. Tuttavia, ha evidenziato il ministro degli Esteri tedesco, è “un'illusione” credere che, se il candidato democratico Joe Biden vincesse le presidenziali negli Usa, “tutto sarebbe come desiderano gli europei”. Per Maas, anche con Biden alla Casa Bianca, “l'Europa dovrebbe adeguarsi al fatto che deve occuparsi maggiormente dei propri interessi in materia di sicurezza”. A tal riguardo, il ministro degli Esteri tedesco ha osservato che, con un'amministrazione Biden, gli Usa si concentrerebbero maggiormente sul Pacifico e sulla Cina. Pertanto, ha aggiunto Maas, se gli Stati Uniti “si ritireranno dall'Africa, l'Ue dovrà assumere maggiori responsabilità” nel continente. (Geb)