Elezioni Usa: Trump vince in Missouri, Biden nel New Hampshire

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, vincerà in Missouri e nello Utah, due Stati che lo hanno già appoggiato alle elezioni presidenziali del 2016, mentre il suo sfidante democratico, Joe Biden, è vicino alla vittoria nel New Hampshire. Sono le proiezioni formulate dall’emittente “Nbc News”. Tutti e tre gli Stati confermerebbero i risultati del 2016, quando il New Hampshire aveva appoggiato coi suoi quattro grandi elettori la candidatura della democratica Hillary Clinton. Utah e Missouri assegnano rispettivamente 6 e 10 grandi elettori. (Nys)