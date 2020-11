Elezioni Usa: Biden si aggiudica l’Arizona

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’emittente “Fox News” attribuisce al candidato democratico alla Casa Bianca, Joe Biden, la vittoria nello Stato chiave dell’Arizona, che Trump si era aggiudicato nel 2016. Il democratico aveva conseguito un immediato vantaggio negli exit poll in quello Stato; attualmente gli exit poll attribuiscono a Biden un vantaggio consistente, col 53 per cento dei consensi contro il 45 per cento del presidente in carica, Donald Trump. La vittoria in Arizona assegnerebbe a Biden 10 grandi elettori. Le proiezioni attribuiscono al presidente uscente una riconferma delle vittorie del 2016 negli Stati di Idaho e Mississippi, che assieme assegnano 10 grandi elettori. (Nys)