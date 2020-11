Elezioni Usa: il North Carolina elegge il più giovane deputato repubblicano al Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 25enne Madison Cawthorne si è aggiudicato l’elezione nel North Carolina per un seggio alla Camera dei rappresentanti del Congresso federale Usa, diventando il più giovane deputato del Partito repubblicano. Lo riferisce la “New York Post”. Cawthorne, giovanissimo amministratore delegato di una società di investimenti immobiliari, aveva dominato le primarie repubblicane nel suo Stato, sconfiggendo il candidato sostenuto dal presidente Donald Trump, l’ormai ex deputato Mark Meadows, che ha rinunciato al proprio seggio per assumere l’incarico di capo del personale della Casa Bianca. La vittoria di Cawthorne alle primarie del Partito repubblicano, la scorsa estate, aveva guadagnato un grande eco mediatico negli Usa, dal momento che il candidato conservatore non aveva ancora compiuto i 25 anni fissati dalla Costituzione come requisito per servire alla Camera dei rappresentanti. (Nys)