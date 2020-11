Elezioni Usa: attivista di Black Lives Matter eletta deputata nel Missouri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cori Bush, una attivista del movimento “Black Lives Matter”, ha trionfato alle elezioni congressuali del primo distretto del Missouri, ottenendo l’84 per cento dei consensi e diventando così la prima deputata afroamericana eletta in quello Stato. Bush, di convinta fede socialista, e sostenitrice della “teoria critica della razza”, che ritiene le contrapposizioni e le ineguaglianze razziali come fattore determinante nella storia degli Stati Uniti, diverrà a pieno titolo il quinto membro del gruppo informale noto come “The Squad”, che riunisce le quattro deputate socialiste Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley e Rashida Tlaib. (Nys)