Elezioni Usa: “Fox News” prevede che i Democratici manterranno il controllo della Camera

- Il Partito democratico Usa manterrà il controllo della Camera dei rappresentanti Usa, e conquisterà almeno 5 seggi aggiuntivi rispetto a quelli che già detiene. E’ la previsione formulata dall’emittente televisiva “Fox news”, sulla base dei risultati e delle proiezioni disponibili sino a questo momento. “Fox News” non ha precisato i seggi che potrebbero essere conquistati dai Democratici, né ha precisato la metodologia alla base della previsione. L’annuncio dei risultati definitivi in molte circoscrizioni chiave verrà ritardato dallo spoglio dei voti per corrispondenza, specie nel Midwest. (Nys)