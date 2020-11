Elezioni Usa: la Georgia a Biden potrebbe essere la prima sorpresa della notte elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Georgia, dove il candidato del Partito democratico Joe Biden è in vantaggio sul presidente in carica Donald Trump, potrebbe rappresentare la prima vera sorpresa di questa notte elettorale negli Stati Uniti. Con il 4 per cento delle schede scrutinate, infatti, l’ex vice di Barack Obama risulta in vantaggio con il 53,3 per cento dei voti contro il 45,6 per cento a favore del capo della Casa Bianca. La Georgia, nel sud-est degli Stati Uniti, mette a disposizione 16 voti elettorali e nel 2016 fu conquistata da Donald Trump. (Nys)