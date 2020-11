Elezioni Usa: Trump vicino alla Florida, ma Biden è avanti in più Stati decisivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è vicino a conquistare uno degli Stati tradizionalmente più importanti per le elezioni, la Florida, ma il favorito per la vittoria finale resta il candidato democratico Joe Biden, che potrebbe strappare al suo avversario la Carolina del Nord e l’Ohio. In base alle ultime proiezioni, infatti, il capo della Casa Bianca appare sul punto di vincere in Florida e i suoi 29 grandi elettori con il 50,6 per cento dei voti contro il 48,4 per cento dell’ex vice di Barack Obama quando oltre il 90 per cento delle schede è stato scrutinato. Trump è passato in vantaggio anche in Georgia (16 grandi elettori) e in Carolina del Sud (9 grandi elettori), dopo essersi già assicurato Indiana, Kentucky, Oklahoma, Tennessee e West Virginia. Tuttavia, Biden appare in vantaggio in più Stati-chiave per la vittoria finale. (segue) (Nys)