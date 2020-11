Elezioni Usa: Trump vince in North Dakota, Biden in Colorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il candidato del Partito democratico alla presidenza degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto nello Stato del Colorado, che mette a disposizione nove grandi elettori, dopo essersi già assicurato New York, Illinois, Virginia, Maryland, New Jersey, Connecticut, Massachussett e Vermont. Dall'altra parte, il presidente in carica Donald Trump si è affermato in North Dakota, che vale tre grandi elettori, dopo aver già conquistato Arkansas, South Dakota, Oklahoma, Tennessee, Kentucky, Indiana e West Virginia. Lo indicano le proiezioni della "Cnn", secondo cui al momento Biden è a quota 89 grandi elettori e Trump a 54. Per vincere le elezioni è necessario assicurarsi 270 grandi elettori. (Nys)