Elezioni Usa: ritardi nello spoglio delle schede in Pennsylvania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità elettorali di una contea nello Stato Usa della Pennsylvania hanno annunciato che accantoneranno le schede elettorali ricevute per posta dopo le ore 20 del 3 novembre, data delle elezioni presidenziali statunitensi, a causa di difficoltà relative ad una causa legale pendente. Ray D’Agostino, vicepresidente del Consiglio dei commissari elettorali della contea di Lancaster, ha annunciato tramite una nota che i voti postali ricevuti il primo e 2 novembre verranno computati come da programma, mentre i voti ricevuti dalle ore 20 del 3 novembre alle ore 17 di oggi, 4 novembre, verranno accantonati “in attesa di una decisione della Corte Suprema o di altre indicazioni ufficiali”. La Pennsylvania è uno degli Stati da cui potrebbe dipendere l’esito delle elezioni presidenziali Usa, ed è anche teatro di battaglie legali tra i Repubblicani e l’amministrazione statale democratica, che ha deciso di prorogare di nove giorni oltre la data dell’elezione i termini per lo spoglio dei voti postali. (Nys)